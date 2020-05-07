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«Некрасиво, мне не нравится» - горожане недовольны благоустройством набережной
Жительница Владивостока высказала рабочему мнение об эстетике
Жителей Владивостока возмутило новое оформление Спортивной Набережной. Так, местная жительница высказала свои взгляды на эстетику оформления рабочему, который раскрашивал декоративные объекты на берегу, сообщает ИА DEITA.RU.
- Это городская администрация сказала вам портить вещи? По какому проекту вы это делаете, почему вы красите в это черно-красное? Что за дикое сочетание цветов? Вы сами решили это раскрашивать? Где ваш проект, вы по памяти это красите? – негодует горожанка.
Ответы несчастного рабочего почти не слышны – очевидно, что мужчине просто обозначили фронт работ и выдали материалы для них. Почему простой рабочий должен был разбираться в цветах и их сочетании, или, может, рисовать на уровне Ботичелли или хотя бы Клода Моне – не очень ясно. Очевидно, что жалобы такого рода должны быть адресованы его руководству, но никак не исполнителю, у которого, скорее всего, нет ни профессионального образования, ни нужной квалификации для выбора удачных, на искушенный взгляд горожан, цветовых решений.