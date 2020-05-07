«Некрасиво, мне не нравится» - горожане недовольны благоустройством набережной

Жителей Владивостока возмутило новое оформление Спортивной Набережной. Так, местная жительница высказала свои взгляды на эстетику оформления рабочему, который раскрашивал декоративные объекты на берегу, сообщает ИА DEITA.RU.

- Это городская администрация сказала вам портить вещи? По какому проекту вы это делаете, почему вы красите в это черно-красное? Что за дикое сочетание цветов? Вы сами решили это раскрашивать? Где ваш проект, вы по памяти это красите? – негодует горожанка.

Ответы несчастного рабочего почти не слышны – очевидно, что мужчине просто обозначили фронт работ и выдали материалы для них. Почему простой рабочий должен был разбираться в цветах и их сочетании, или, может, рисовать на уровне Ботичелли или хотя бы Клода Моне – не очень ясно. Очевидно, что жалобы такого рода должны быть адресованы его руководству, но никак не исполнителю, у которого, скорее всего, нет ни профессионального образования, ни нужной квалификации для выбора удачных, на искушенный взгляд горожан, цветовых решений.