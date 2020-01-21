Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году

На совещании губернатору Приморья Олегу Кожемяко рассказали, где пройдет ремонт дорог во Владивостоке в 2020 году, сообщает DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Как заверили специалисты мэрии, в этом году ремонт пройдет на 74 объектах. Часть дорог будет отремонтирована в рамках нацпроекта «БКАД». По нему работы проведут в крупных микрорайонах, где проживает до пяти тысяч человек, там будут отремонтированы стены, тротуары, установлено освящение. Контракты разыграют до середины февраля.

По планам мэрии новые светофоры и леера появятся на 17 аварийных участках города. Схема была разработана совместно с ГИБДД. По гостевому маршруту установят дополнительные остановки, а по маршруту будет проведена работа по озеленению.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк добавил, что запланирован ремонт Некрасовского путепровода, с него снимут рекламу, озеленят и проведут полноценный ремонт. Снова рабочие зайдут на улицу Снеговая, где в прошлом году не доделали дорогу. Ремонт будет на улице Маковского, приведут в порядок 44 двора. Здесь губернатор добавил, что во дворах необходимо установить фонари освящения.

Олег Кожемяко несколько раз напомнил городским чиновникам о прошлогоднем ремонте, который затянули, а жители города испытывали дискомфорт. Он указал, что такую практику необходимо искоренять, поэтому графики должны сочетаться с мощностями, а работы должны проводиться комплексно.

Мэр города заверил губернатора и заявил, что в этом году ремонт будут проводить по «картам» сразу же после зачистки асфальта, его будут укладывать, а о ямочном ремонте постараются забыть.

Кроме ремонта, начнется первый этап строительства развязки в районе Зеленого угла, еще будут разработаны проекты развязок в районе Фирсова и Бородинской, к их реализации приступят в 2021 году.

Губернатор напомнил присутствующим, что город должен быть удобным для его жителей, поэтому в работе надо использовать новые подходы.

Иван Юрьев