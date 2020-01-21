Новости
Индексацию пенсий закрепят в Конституции
21 Январь 2020, 13:15
Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве
21 Январь 2020, 13:00
ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке
21 Январь 2020, 12:45
Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток
21 Январь 2020, 12:30
«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье
21 Январь 2020, 12:13
Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году
21 Январь 2020, 12:00
Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах
21 Январь 2020, 11:45
«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто
21 Январь 2020, 11:26
Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году
На совещании губернатору Приморья Олегу Кожемяко рассказали, где пройдет ремонт дорог во Владивостоке в 2020 году, сообщает DEITA.RU по материалам регионального правительства.
Как заверили специалисты мэрии, в этом году ремонт пройдет на 74 объектах. Часть дорог будет отремонтирована в рамках нацпроекта «БКАД». По нему работы проведут в крупных микрорайонах, где проживает до пяти тысяч человек, там будут отремонтированы стены, тротуары, установлено освящение. Контракты разыграют до середины февраля.
По планам мэрии новые светофоры и леера появятся на 17 аварийных участках города. Схема была разработана совместно с ГИБДД. По гостевому маршруту установят дополнительные остановки, а по маршруту будет проведена работа по озеленению.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк добавил, что запланирован ремонт Некрасовского путепровода, с него снимут рекламу, озеленят и проведут полноценный ремонт. Снова рабочие зайдут на улицу Снеговая, где в прошлом году не доделали дорогу. Ремонт будет на улице Маковского, приведут в порядок 44 двора. Здесь губернатор добавил, что во дворах необходимо установить фонари освящения.
Олег Кожемяко несколько раз напомнил городским чиновникам о прошлогоднем ремонте, который затянули, а жители города испытывали дискомфорт. Он указал, что такую практику необходимо искоренять, поэтому графики должны сочетаться с мощностями, а работы должны проводиться комплексно.
Мэр города заверил губернатора и заявил, что в этом году ремонт будут проводить по «картам» сразу же после зачистки асфальта, его будут укладывать, а о ямочном ремонте постараются забыть.
Кроме ремонта, начнется первый этап строительства развязки в районе Зеленого угла, еще будут разработаны проекты развязок в районе Фирсова и Бородинской, к их реализации приступят в 2021 году.
Губернатор напомнил присутствующим, что город должен быть удобным для его жителей, поэтому в работе надо использовать новые подходы.
Иван Юрьев