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Некрасовский путепровод встал: прорыв трубы завораживает водителей
В пятницу, 8 мая, под Некрасовским путепроводом произошёл прорыв трубы, сообщает ИА DEITA.RU.
Порыв произошел практически по середине путепровода. Брызги воды были направлены в сторону нефтебазы. По словам очевидцев, струя воды на несколько метров поднималась вверх. Многие засняли происходящее на видео.
На место аварии выехали сотрудники аварийных служб.
Напомним, что накануне в городе было отключено отопление.
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