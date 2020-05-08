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Некрасовский путепровод встал: прорыв трубы завораживает водителей

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В пятницу, 8 мая, под Некрасовским путепроводом произошёл прорыв трубы, сообщает ИА DEITA.RU. 

Порыв произошел практически по середине путепровода. Брызги воды были направлены в сторону нефтебазы. По словам очевидцев, струя воды на несколько метров поднималась вверх. Многие засняли происходящее на видео. 

На место аварии выехали сотрудники аварийных служб. 

Напомним, что накануне в городе было отключено отопление. 

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