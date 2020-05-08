Некрасовский путепровод встал: прорыв трубы завораживает водителей

В пятницу, 8 мая, под Некрасовским путепроводом произошёл прорыв трубы, сообщает ИА DEITA.RU.

Порыв произошел практически по середине путепровода. Брызги воды были направлены в сторону нефтебазы. По словам очевидцев, струя воды на несколько метров поднималась вверх. Многие засняли происходящее на видео.

На место аварии выехали сотрудники аварийных служб.

Напомним, что накануне в городе было отключено отопление.