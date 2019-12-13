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Некурящие пассажиры поездов будут страдать

поезд, вокзал, вагон

В российские поезда могут вернуться места для курения, передает DEITA.RU.

По мнению представителя Движения за права курильщиков Ольги Беклемищевой, на данный момент сложилась такая ситуация, когда ограничиться только возвращением курилок в аэропорт невозможно. В поездах дальнего следования также должны появиться специально отведенные места. Возможно, это будет вагон или просто отдельно взятый тамбур.

Как пишет RT, члены движения за права курящих граждан поддержали принятие Государственной Думой документа, который позволит вернуть курилки в российские аэропорты.

Отмечается, что данная мера защитит также права некурящих людей. Так как, несмотря на все запреты, граждане продолжают курить в туалетах и других общественных территориях, тем самым буквально отравляя жизнь тем, кто не курит.

Екатерина Брязгунова

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