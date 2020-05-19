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Нелегальные цеха с 4 тоннами морепродуктов нашли в Приморье
Подпольные цеха располагались во Владивостоке и Артеме
На территории промышленной базы в Артеме сотрудники пограничной службы обнаружили цех с нелегальными морепродуктами без документов, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в Пограничном Управлении края, в «стихийном» цехе находилось более 2,5 тонн краба и продукции из него. Также было обнаружено почти полтонны варено-мороженой гребенчатой креветки.
Общая стоимость находящихся там морепродуктов, по предварительным расчетам, составила более 6 млн рублей.
Подобное помещение обнаружилось и во Владивостоке – в нежилых помещениях хранили и фасовали нелегально добытые морепродукты разных видов – все более 1,3 тонны. Их стоимость оценивается в размере около 2 млн рублей.
Сейчас ведутся разбирательства по обоим случаям.