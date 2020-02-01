Нелегальные помойки обойдутся Артему в 2,6 миллиона рублей

Артемовское управление благоустройства объявило тендер на уборку несанкционированных свалок, «в том числе в труднодоступных местах» , сообщает DEITA.RU. Помойки, созданные в неположенных местах несознательными гражданами и организациями, должны быть убраны механизированным путем. Заинтересовалась этой работой только одна компания.



«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», – сообщается на сайте госзакупок.

Победителем оказалось уссурийское ООО «Дизель-Н», чей основной вид деятельности (согласно документам) как раз сбор неопасных отходов, но разрешена даже работа с радиоактивными отходами. Компания предложила стоимость, практически не отличающуюся от исходной, и согласилась выполнить заявку за почти 2,6 миллиона рублей.

Артемовские помойки должны быть расчищены к 25 декабря 2020 года. При этом адреса свалок не указаны, что логично в данном случае, зато почему-то обозначен объем работ: 917 кубических метров.