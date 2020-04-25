Нелегальных мигрантов не будут депортировать из России

До 15 июня из России не будут депортированы или выдворены иностранцы с недействительными документами, сообщает ИА DEITA.RU.

Продление разрешительных документов на 90 суток организовано в соответствии с указом президента Владимира Путина. Хорошую для иностранцев новость озвучила Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет РИА «Новости».

«В настоящее время для тех граждан, которые находятся на территории России, и документы истекают, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается фактически на 90 суток. То есть с 15 марта по 15 июня», – сказала Казакова.

Продление касается патентов, разрешений на работу, виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Кроме того, до 15 июня иностранцы не будут выдворены, депортированы, не будут приниматься решения о реадмиссии или нежелательности пребывания на территории России.