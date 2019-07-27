Специалисты из комиссии, которая занимается летним отдыхом детей и их оздоровлением, при проверке наткнулась на неучтенный лагерь для детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Vlk.ru.

Лагерь располагается на острове Рейнеке, он представляет собой восемнадцать палаток в лесу, из которых две – для хозяйственных нужд. Документов и проверок н соответствие лагеря СанПин руководители не предоставили. Проверка застала в лагере восьмерых взрослых и двадцать одного ребенка. Еда для них готовится на костре, а вода берётся из природных источников.

Необходимые в данной ситуации акты составлены, их передадут в контролирующие органы.

Специалисты просят родителей внимательнее следить за детьми и проверять лагеря, в которые предполагается отправить чадо на отдых.

Напомним, что на днях в Хабаровском крае произошел пожар в детском лагере «Холдоми», в ходе которого погибли четверо детей. Лагерь был закрыт. Для расследования инцидента назначена проверка.

Анастасия Туркова