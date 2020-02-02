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6 Декабрь 2019, 18:15

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

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Трое жителей Приморья для завоза нелегальных китайцев создали преступную группу

Во Владивостоке вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания в России граждан Китая, сообщает DEITA.RU по материалам прокуратуры Приморского края.

Как рассказали в региональном надзорном ведомстве, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан Китайской Народной Республики сформировали преступную группу.

Злоумышленники в период с июля 2015 года по октябрь 2018 годаподготавливали необходимый пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз для въезда в Российскую Федерацию. В результате на территорию нашей страны незаконно въехало свыше тысячи иностранных граждан для незаконной трудовой деятельности.

Фрунзенский районный суд города Владивостока признал троих приморцев виновными. С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, в зависимости от роли каждого, суд приговорил двоих фигурантов к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 150 тыс. рублей, третьего - к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Дмитрий Санников

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