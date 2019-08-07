К такому выводу пришли политологи после прошедших в Москве протестов, сообщает DEITA.RU.

Прошедшие митинги все еще мелькают в информационной повестке, а аналитические издания и телеграм-каналы продолжают давать оценку прошедшим событиям и стараются предсказать, какие последствия будут иметь народные волнения.

Так, Институт региональной экспертизы пришел к выводу, что протесты могут расшириться в дальнейшем, и власть пока не нашла противоядия, кроме силовых методов.

По мнению политолога Алексея Мазура, из-за прошедших митингов имиджу власти нанесен огромный ущерб. Так, наблюдающие не могут понять, почему кандидатов не допустили до выборов, и зачем протестующих разгонят жесткими методами. При этом наблюдателей с каждым днем становится больше и больше.

Политолог Роман Колесников считает, что протест будет усиливаться. Однако он не уточняет, какой именно протест будет, «внешний» или внутренний. Сложившаяся обстановка может говорить о том, что протесты в офлайне сойдут на нет.

«Однако это только оболочка. Как представляется, остается все меньше и меньше людей, которые в силу разных причин готовы сотрудничать с действующей властью. Да, многие из них не пойдут на митинги и совместные мирные прогулки. Эти люди выйдут на улицы только раз — когда терпение окончательно закончится. Как видится, на такой случай внятного плана действий у властей нет», - признал эксперт.

Политический консультант Денис Батурин уверен, что в настоящее время в стране устанавливается новый тренд - нелюбовь к власти, которая может стать рефлексом на любое проявление твердости. Поэтому он уверен, что «одного аппарата насилия и мер по установлению законности мало», для нормальной работы необходимо работать с протестами на разных уровнях.

Отметим, что новая мода идет рука об руку с новым феноменом современной российской политики – резонансными высказываниями чиновников. Начало этому феномену нечаянно положил премьер-министр Дмитрий Медведев своим неосторожным высказыванием «Денег нет, но вы держитесь». По мнению экспертов, феномен действительно опасен, так как демонстрирует растущую разобщенность власти и населения, провоцируя социальное недовольство и усиливая протестные настроения.

Напомним, что Федеральный центр поставил российскому обществу тревожный диагноз – депрессию из-за «эффекта черных очков». И решил бороться с ней тоннами позитивной информации. Однако скептически настроенные эксперты предрекли такой затее обратный эффект, который обычно бывает у людей, переевших сладкого. Тогда Кремль ввел новые KPI для внутриполитических блоков по борьбе с протестными настроениями в российских регионах.

Иван Юрьев