В Германии появились слухи о скором нападении России, сообщает DEITA.RU.

Немецкое издание Die Welt пишет о том, что Россия готовит "неожиданный удар" по Европе. Как отмечает издание, ожидание подобного удара заставляет НАТО готовить ответные меры.

Журналисты заявляют о том, что Россия якобы вооружается некими "запрещёнными" ракетами и собирается развязать полномасштабный военный конфликт в Европе.

Эти опасения появились после публикации доклада, авторами которого выступили генерал-лейтенант немецкого командования в отставке, представитель НАТО Хайнрих Браус и эксперт Йоахим Краузе.

Специалисты посчитали, что в случае подобного конфликта ключевую роль в нём со стороны Евросоюза предстоит сыграть Германия в силу её географического положения.

Дмитрий Шевченко