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Немецкие экологи не пускают радиоактивные отходы в Россию

Радиоактивность

Экоактивисты временно остановили поезд, который вез урановые хвосты из Германии в Росcию, сообщает DEITA.RU.

По социальным сетям сейчас широко распространилось видео, на котором показывают участников европейского экодвижения, которые стоят на путях и висят на деревьях по ходу поезда.

«Увы, на следующий же день поезд с отходами продолжил свое движение», - отмечают в социальных сетях.

«В России же одно условие – подальше от Москвы, а там – хоть трава не расти», «Все богатые уже давно свалили в Европу, или планирует свалить. Им плевать, что тут вообще будет происходить», «Россия скоро станет одной отходной ямой, где будут жить радиоактивные люди», - возмущаются комментраторы.

По словам некоторых комментаторов, отходы едут под Екатеринбург, однако, официальных данных по этому вопросу нет.

Напомним, что «ядерный могильник» есть и в Приморском крае. Так, в январе жители Фокино выходили на митинг, где рассказали о том, что знают, но на их территории несколько лет хранятся радиоактивные отходы. Однако, новое предприятие, ДальРАО сейчас занимается очисткой территории и вывозом опаснейшего мусора. Жители города поддерживают деятельность этого предприятия и даже устраивали митинг против депутата Андрея Андрейченко, который высказывался против предприятия и его работы.

 

Александра Маслова

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