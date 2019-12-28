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6 Декабрь 2019, 18:15

Немецкие ученые предупредили о риске новогодних расстройств

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Люди с повышенной тревожностью в группе риска, сообщает DEITA.RU.

Ученые из Германии провели масштабное исследование поведения людей в новогодние праздники. Как пишет РИА «ФАН», главный праздник года и каникулы провоцируют у людей желание совершать неконтролируемые покупки.

Такое поведение ученые называют навязчивой потребностью шопинга – когда люди покупают вещи без необходимости.

Еще один результат проведенного исследования – к такому поведению склонны люди с повышенным уровнем тревожности. Также порядка 70-80% подверженных заболеванию – женщины и молодежь.

Елена Миронова

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