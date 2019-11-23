Немецкое авто снесло магазин во Владивостоке

Ранним субботним утром 23 ноября автомобиль Audi Q7 снес продуктовый магазин, располагавшийся на автобусной остановке «Покровский парк», сообщает DEITA.RU.

Направляясь по Океанскому проспекту со стороны «Дальпресса» в центр города, водитель Audi Q7 не справился с управлением, и автомобиль влетел в магазинчик вблизи автобусной остановки.

Немецкое авто оказалось значительно крепче магазина: фактически от постройки остались только крыша, держащаяся на колоннах.

По данным дальневосточных торговых площадок, Audi Q7 возрастом в 10-11 лет в достойном состоянии можно приобрести за 1 миллион рублей.

Ранее в Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, взявшего без спроса семейный автомобиль. 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от машины отца, чтобы покататься. В районе дома №24 по улице Горького правонарушитель не справился с управлением и столкнулся с препятствием, въехав в стену многоквартирного дома.

Дмитрий Санников