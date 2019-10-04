Немедленно повысить пенсионный возраст до 67 лет призвали в России

Профессор медицинских наук и популярная телеведущая Елена Малышева призвала незамедлительно повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 67 лет, сообщает DEITA.RU. Видеозапись обращения врача-терапевта появилась в открытых источниках.

«В результате огромного количества научных достижений, создания антибиотиков и вакцин, препаратов, снижающих холестерин, уровень продолжительности жизни граждан увеличился на тридцать-сорок лет. Сегодня, когда в пятьдесят пять лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно — еще сорок лет она проживет, при этом не работая и с этим что-то надо делать», — уверяет Малышева.

Также медийный медик отметила, что на круглом столе, в котором она приняла участие, обсуждались проблемы людей старшего возраста. «С моей точки зрения две вещи нужно сделать: немедленно продлить пенсионный возраст до шестидесяти семи лет, так как это сделано во всех цивилизованных странах и второе. Тех людей, которые оказались на пенсии и жаждут найти работу, переобучиться, просто общаться, нужно объединить в специальные клубы, потому что мировая экономика использует объединение пожилых людей в клубы дневного пребывания, чтобы снизить обращаемость в медицинские учреждения и меньше тратить деньги на медицинское обслуживание этих людей», — заключила Малышева.

На протяжении многих лет в России обсуждают возможное решение проблемы — наполнение дефицитного бюджета ПФР. Выход из сложившейся ситуации был найден — увеличить пенсионный возраст на пять лет. Однако, как признают эксперты, аналитики и некоторые представители власти, проблему пенсионная реформа 2019 года не решила. Все, что удалось добиться, — снижение рейтингов властвующей партии, а также повышение безработицы среди граждан предпенсионного возраста.

На данный момент в правительстве рассматриваются варианты смягчения реформы. Например, людям хотят разрешить выход на пенсию по старому возрасту, однако тогда они будут получать исключительно накопительную часть пенсии, которая, как недавно прошла информация, заморожена до 2022 года. То есть, заморозку продлили еще на один год.

Кроме того, прошла информация о том, что в правительственных кругах активно обсуждается возможность повышения возраста выхода на пенсию сроком еще на пять лет. Однако тут, если мера будет принята, повышение пройдет исключительно для представительниц прекрасной половины россиян. Здесь стоит отметить, власти опровергли информацию.

Примечательно, что еще в 2016 году информация о повышении пенсионного возраста на пять лет полностью опровергалась, а спустя три года он был повышен, хладнокровно.

Екатерина Брязгунова