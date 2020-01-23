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6 Декабрь 2019, 18:15

«Немножко упал» - автомобиль провалился в сточную канаву

сток

В Большом Камне авто «Тойота Раш» съехало на обочину и провалилось в сточную канаву, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в социальных сетях, иномарка пострадала в районе улицы Горького. Причиной такого внезапного аттракциона могла стать дорога – даже на фотографиях видны ледяные ухабы прямо на проезжей части – практически вся дорога покрыта неровными наслоениями льда – справится с управлением на такой дороге очень непросто.

«Вот к чему приводят нечищенные дороги. Девушка со двора выезжала – и вот результат – на ровном месте съехала», - рассказал очевидец.

Напомним, краевые синоптики и ГИБДД неоднократно предупреждали о возможности гололеда на дорогах  края и Владивостока. В такие дни следует быть особенно осторожными на проезжей части.

Однако, порой дороги настолько сложны для проезда, что даже самая аккуратная и неторопливая езда может привести к сильным заносам такого рода.

ДТП

Александра Маслова

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