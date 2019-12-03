Немощная пенсионерка едва не отгрызла грабителю ногу

Пенсионерка из Хабаровска покусала грабителя за ногу, защищая от посягательств свою сумку. Подробности происшествия сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в прокуратуре Центрального района Хабаровска, посягательство на имущество пенсионерки началось еще в магазине возле дома на Донском переулке. Грабитель некоторое время высматривал потенциальную жертву среди покупателей и в итоге выбрал 80-летнюю старушку с палочкой.

«Мужчина дождался, когда пенсионерка расплатится за буханку хлеба с газетой и пойдет домой, чтобы проследовать за ней с целью грабежа. После того, как бабушка открыла дверь домофона и шагнула в подъезд, мужчина накинул ей на голову капюшон и повалил на пол ударом в спину», - рассказали в ведомстве.

Целью преступника была старенькая сумка пенсионерки, в которую мужчина вцепился сразу после того, как пожилая женщина упала. Но бабушка оказалась не из робкого десятка и не собиралась так просто отдавать свою поклажу: она крепко схватила сумку за ручки, а через мгновение вцепилась грабителю в ногу зубами.

Обескураженный преступник все-таки смог вырваться из крепкого хвата пенсионерки, выхватил сумку и выбежал из подъезда в неизвестном направлении. Следствием было установлено, что добычей молодого человека стали 1,7 тысяч рублей, который он тут же потратил.

Отмечается, что об инциденте стало известно правоохранительным органам от самой пострадавшей. Грабитель был найден по горячим следам оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В ходе обысков была обнаружена и украденная сумка со следами крови покусанного преступника.

«Нападавшим оказался ранее судимый за аналогичные преступления в Уссурийске 32-летний мужчина, приехавший на Дальний Восток из Краснодарского края. Он признал свою вину лишь частично, утверждая, что никакого насилия к старушке не применял», - отметили в прокуратуре.

На сегодняшний день суд признал молодого человека виновным в совершении грабежа с применением насилия в отношении немощной старушки. В ближайшее время он отправится на три года в колонию строго режима.

Екатерина Цой