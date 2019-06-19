Даже необходимость соблюдать протокол не оправдывает его равнодушия к женщине, сообщает DEITA.RU.



Накануне в Сети появился видеоролик встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время церемонии фотографирования все заметили, что Меркель явно чувствует себя плохо: ее трясло, и положение рук постоянно менялось.

При этом Зеленский делал вид, что ничего не происходит: не предложил помощь и не подал руки. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский повел себя не по-мужски.

«Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, — не по-мужски», — заявил Ляшко.

Сама Меркель уже рассказала, что с ней произошло. В тот день в Берлине была аномальная жара. Канцлер связывает свое состояние с обезвоживанием. Она также сказала, что сейчас чувствует себя хорошо.

Елена Миронова