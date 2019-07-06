Чтобы избежать ненависти обманутого народа, президенту Украины, Владимиру Зеленскому, нужно прекратить блокаду Донбасса и исполнить данное перед выборами обещание, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Данное утверждение принадлежит украинскому журналисту Руслан Коцаба. А президент России Владимир Путин по вопросам Донбасса заметил, что требовать выполнения минских соглашений от РФ глупо, поскольку это не подвластно Москве. Реально влияют на ситуацию власти Киева.

Начать нужно с отмены указа Порошенко о блокаде, все же подсказал Путин. Президент РФ удивлен отсутствием интереса со стороны Запада к невыполнению Украиной своих обещаний.

Журналист со стороны Украины Коцаба недоумевает, почему украинцам приходится переплачивать за уголь, если он имеется в Донбассе, а блокаду можно снять, восстанавливая экономические связи. Но Зеленскому представитель СМИ не верит, считая его несамостоятельным. При этом Коцаба добавляет, что, если новый президент не воплотит свои обещания на деле, он столкнется с ненавистью народа так же, как его предшественник, ведь доверие ему дали авансом.

Анастасия Туркова