Административный регламент об информировании россиян о предпенсионном возрасте вступил в силу, сообщает DEITA.RU. Новую необычную услугу оказывает Пенсионный фонд.

Статус предпенсионера россияне получают за пять лет до выхода на пенсию. Все эти категории граждан имеют право на льготы. Получил ли человек этот статус или нет, можно несколькими способами.

Во-первых, лично обратится в Пенсионный фонд по месту регистрации. Во-вторых это можно сделать, зайдя на сайт фонда и заказать необходимую справку, однако необходима регистрация и подтвержденная учетная запись.

Как отмечают эксперты, знание своего статуса позволит гражданам обращаться за льготами и социальной поддержкой. Также предпенсионеров нельзя будет увольнять до его выхода на пенсию.

Иван Юрьев.