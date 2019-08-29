Центральный банк порекомендовал банкам страны отказаться от банкоматов устаревших модификаций после участивших случаев грабежа кредитных организаций с помощью купюр «банка приколов». Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

В текущем году атакам мошенников подверглись четыре российских банка - Юникредит-банк, МКБ, Райффайзенбанк и Сбербанк. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.

Расследование происшествия показало, что атакам подверглись исключительно банкоматы от NCR, известные своими проблемами с устройствами для распознания купюр ABV и HBV. По словам экспертов, продолжение хищений можно было бы избежать путем обновления программного обеспечения банкоматов, если бы компания-производитель не отказалась от технического сопровождения устаревших устройств.

Службы безопасности банков пытаются найти решение проблемы. Одно из них - ограничение приема купюр в банкоматах в противовес дорогостоящему полному отказу от устаревших моделей.

Кстати, из 200 тысяч банкоматов, расположенных по всей стране, 40 тысяч были произведены в NCR.

Екатерина Цой