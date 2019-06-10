На Филиппинах обнаружены два новых вида землеройных прыгающих крыс, сообщает DEITA.RU. Ученые сделали невероятное открытие на самом крупном острове архипелага — Лусоне.

Как пишет Journal of Mammalogy, грызунам дали название Rhynchomys labo и R. Migan. У этих млекопитающих пушистый мех, остренькие мордочки, а задние лапы устроены таким образом, чтобы удобно было прыгать. Они очень напоминают задние лапы кенгуру.

Животные ведут скрытные образ жизни, поэтому долгие годы их невозможно было обнаружить. Когда ученые заподозрили, что в труднодоступных областях высоких гор Лабо и Минган живет кто-то уникальный и ранее неизученный, было принято решение их выманить, что называется, на свет божий. Однако ни на кокс, ни на арахисовое масло они не шли. Их удалось выманить только после того, как крысам предложили дождевых червей.

Ранее приморские СМИ растиражировали информацию о том, что на Дальнем Востоке завелись крокодилы. Однако эксперты утверждают, что это всего лишь коряга.

Екатерина Брязгунова