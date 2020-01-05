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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Необычный поступок автолюбителя прославил Владивосток на весь интернет

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Необычный подход к парковке авто на время новогодних праздников прославил на весь интернет автолюбителя из Владивостока, сообщает DEITA.RU.

 «Можно подпирать! Ушел в запой на все праздники… и тебе того же советую :)», - гласит записка под дворником одного из авто Владивостока. Фото записки под задним окном машины в рекордные сроки «разлетелась» по популярным группам страны в социальных сетях.

Бдительные комментаторы отметили, что автором записки под дворником является некий владивостокский музыкант Валентин Аникеев. Интернет-пользователи уже окрестили молодого человека «идеальным соседом» и пожелали ему крепкого здоровья, чтобы «успешно исполнить планы на праздники».

«Главное, чтобы «мотор» его не подвёл. Всем огромного здоровья», «Не забыл бы где припарковался», - пишут слова поддержки россияне.

«Хорошая информация для угонщиков», «90% страны так, увы... Правительство поощряет алкоголизм, страна вымирает. Вам всё смешно?», - возмущаются обделенные чувством юмора интернет-пользователи.

Кстати, похожий автоперфоманс в честь новогодних праздников устроил еще один дальневосточник. Жительница Камчатки написала на покрывшем ее машину снегу фразу: «Сломала ногугу ушла в запой» (прим.ред. – орфография и пунктуация автора сохранены).

Екатерина Цой

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