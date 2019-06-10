Новый указатель появился в пригороде Владивостока, перед Ботаническим садом, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик dpskontrol_125rus.

Судя по фотографии, указатель уведомляет водителей дальневосточной столицы о том, что в 100 метрах от него находится «барыга» с камерой видеофиксации.

Не все автомобилисты оценили творчество того, кто повесил табличку. «Не понимаю, кому они мешают. Соблюдай ПДД и пусть хоть Ленин там стоит», «Страна идиотов. Не от большого ума указатель «установили», — пишут пользователи соцсетей.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону авторов указателя: «Некоторые орут, типа не нарушаете, и будет вам счастье. Но! Многие знаки ограничения скорости ещё в СССР ставили и так и не поменяли. Тогда ещё какие машины были? Вроде дорога нормальная с небольшим поворотом, а знак 40, я не говорю про трассу, где 100 ограничение. Но вот на обычных дорогах так обычно и бывает, ограничение 40, там и камеры ставят».

Екатерина Брязгунова



