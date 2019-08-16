Краевое предприятие «Примавтодор» и ООО «Транс-Бизнес» (г. Хабаровск) заключили мировое соглашение в Арбитражном суде, по которому хабаровской компании будет выплачено более 20 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Приморского края, в 2018 году между компаниями был заключен договор поставки. После выполнения договора краевое предприятие не уплатило 21 334 623 рубля 60 копеек задолженность по договору поставки. В поданном иске коммерческая компания просила не только уплатить сумму основного долга, но и выплатить ей неустойку в размере 577 931 рубль 49 копеек.

Во время рассмотрения дела истец заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, данное предложение было поддержано Примавтодором. Суд утвердил мировое соглашение в предложенной редакции. По соглашению краевое предприятие выплатит хабаровской компании 21 623 589 рублей 35 копеек, куда войдет сумма основного долга и 50%-суммы от неустойки. Выплаты будут осуществлять в течение трех месяцев осени, в сентябре и октябре будет выплачено по 7 миллионов рублей. В ноябре предприятие должно будет перечислить 7 623 589 рублей 35 копеек.

Отметим, что компания «Транс-Бизнес» занимается продажей автомобилей и запчастей к ним. Какая именно продукция была поставлена краевому предприятию, не уточняется, однако ее использование видимо не помогла компании содержать и ремонтировать автомобильные дороги в надлежащем виде.

Напомним, что это не первое судебное разбирательство, которое проиграло краевое предприятие. Ранее Арбитражный суд уже обязывал компанию выплатить 2,8 миллиона рублей краевому департаменту дорожного хозяйства Приморья, а также 7,8 миллионов рублей ООО «Приморская строительная компания». Оба иска относились к строительству моста в поселке Новолитовск.

Иван Крышан