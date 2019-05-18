Европа просит Россию не уходить из СЕ, поскольку боится США, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, если Россия в июне выйдет из Совета Европы из-за невозвращения ей полноправного статуса, у наших «европартнеров» прибавится забот: и в большой политике, и на уровне масс-медиа – даже мнение официального Киева учитывать в этой ситуации не стали.

После высказываний в духе «Россия — плохая Европа», «недо-Европа», «вообще не Европа», политики сменили тон. Эммануэль Макрон сказал, что Россия — часть Европы, и выход РФ из общеевропейских структур, будет иметь серьезные последствия.

Интересно, что тревогу относительно России подняла в первую очередь Франция — представители сил, связанных со «старосветской» версией глобализма.

Анастасия Туркова