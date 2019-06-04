Большинство россиян уверены, что за профессией космонавта – будущее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.



Как показал опрос ВЦИОМ, нынешняя молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина». В исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечается, что детская мечта – стать космонавтом, была у 13% россиян, и еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые. Также, почти 8 % родителей знают, что их дети мечтали стать космонавтами.

Примечательно, что больше всего мечтавших о «покорении космоса» было среди россиян в возрасте «за 40» - 40-49 лет. Современная молодежь в возрасте 18-29 лет почти в два раза больше больше мечтала о космосе, чем «поколение Юрия Гагарина» - россияне старше 60 лет: 16 и 7% соответственно.

Что касается дальневосточников, то здесь мнения не чуть не совпадают с исследованиями ВЦИОМ. Как выяснило агентство, больше всего «покорителей космоса» среди школьников выпускных классов – 80 процентов, которые, по их словам, «согласны улететь на Альдебаран».

Инна Эстрина