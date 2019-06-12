Французские медики с удивлением обнаружили, что кофе снимает симптом редчайшего генетического заболевания, сообщает DEITA.RU по материалам портала MedicalXpress.

Выяснилось это после того, как родители мальчика, страдающего редким генетическим заболеванием, купили по ошибке капсулы с кофе без кофеина. Состояние ребенка после приема этого напитка ухудшилось.

Французские медики провели исследования и выяснили, что действительно кофе снимает симптомы сокращения мышц. Подобное генетическое заболевание можно встретить у одного человека на миллион.

Ранее диетологи не рекомендовали пить какой-либо кофе после бурной ночи. В первую очередь из-за того, что спиртосодержащие напитки и так вывели из организма воду, а кофе может привести к обезвоживанию.

Дмитрий Санников