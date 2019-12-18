Неожиданный прогноз по рублю дал Сбербанк

Аналитики крупнейшей кредитной организации ожидают ослабление рубля сначала до 63-х, а затем до 60 рублей за один доллар, сообщает DEITA.RU.

Накануне на торгах Московской биржи рубль укрепился на отметке 62 рубля и 44 копейки, это на 46 копеек меньше, чем в пятницу. При этом курс евро тоже удивляет — 69 рублей 55 копеек. То есть, евро к рублю подешевел на 37 копеек.

В связи с такими результатами аналитики Сбербанка изменили свой долгосрочный прогноз. Если еще недавно, он грозились долларом за 67 рублей, то уже сегодня они заявляют, что в перспективе за один доллар придется отдавать 60 рублей.

Отмечается, что, несмотря на резкое снижение почти на полрубля, до новогодних праздников стоимость доллара укрепится на отметке в 63 рубля. Это связано в первую очередь с повышенным спросом на валюту перед Новым годом. После этого в первом квартале 2020-го доллар застынет на отметке в 60 рублей.

Екатерина Брязгунова