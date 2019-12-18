telegr wh call

Новости

Кремль придумал, как «съесть» Фургала

18 Декабрь 2019, 10:45

«Мне надо это?»: Родителей беспокоят изменения в системе образования

18 Декабрь 2019, 10:30

Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта

18 Декабрь 2019, 10:15

ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»

18 Декабрь 2019, 10:06

Неожиданный прогноз по рублю дал Сбербанк

18 Декабрь 2019, 10:00

Пять японских судов поймали на Курилах

18 Декабрь 2019, 09:45

«Пропал муж» - полицию обяжут быть отзывчивей

18 Декабрь 2019, 09:30

Еще один дальневосточный мэр попался на взятке

18 Декабрь 2019, 09:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Неожиданный прогноз по рублю дал Сбербанк

доллар по размеру

Аналитики крупнейшей кредитной организации ожидают ослабление рубля сначала до 63-х, а затем до 60 рублей за один доллар, сообщает DEITA.RU.

Накануне на торгах Московской биржи рубль укрепился на отметке 62 рубля и 44 копейки, это на 46 копеек меньше, чем в пятницу. При этом курс евро тоже удивляет — 69 рублей 55 копеек. То есть, евро к рублю подешевел на 37 копеек.

В связи с такими результатами аналитики Сбербанка изменили свой долгосрочный прогноз. Если еще недавно, он грозились долларом за 67 рублей, то уже сегодня они заявляют, что в перспективе за один доллар придется отдавать 60 рублей.

Отмечается, что, несмотря на резкое снижение почти на полрубля, до новогодних праздников стоимость доллара укрепится на отметке в 63 рубля. Это связано в первую очередь с повышенным спросом на валюту перед Новым годом. После этого в первом квартале 2020-го доллар застынет на отметке в 60 рублей.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Рубль рухнет: эксперты сказали, когда

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Банк обогатил клиентку на 37 миллионов долларов

Популярное

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье

«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона

«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...