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Непогода повлияла на работу энергообъектов в Приморье

гроза молния

Циклон, прошедший ночью по территории Приморского края, оказал влияние на работу электросетевых объектов. Осадки сопровождались прохождением грозового фронта и сильным ветром. Из-за непогоды энергетики филиала «Приморские электрические сети» филиала АО «ДРСК» зафиксировали отключения электроэнергии в нескольких районах края. Сейчас энергетики завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.

Ночью 29 октября гроза, дождь и сильный ветер вызвали локальные перебои в электроснабжении населенных пунктов Надеждинского, Хасанского, Шкотовского, Черниговского районов, Уссурийского, Находкинского и Партизанского городских округов. В связи со смещением циклона на север края утром 29 октября без электроснабжения остались потребители с. Кокшаровка и Полынихи Чугуевского района. Энергетики завершают восстановительные работы в этих населенных пунктах, а также в с. Дмитриевка Черниговского района. Работа электросетевых объектов на остальной территории края в зоне ответственности приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме.

Во время прохождения циклона 75% отключенного оборудования было введено в работу действием автоматики или при ручном повторном включении. С начала непогоды в устранении технологических нарушений были задействованы аварийно-восстановительные бригады 8 районов электрических сетей.

Стоит отметить, что непогода не повлияла на прохождение отопительного сезона в Приморье. Все социальные объекты, включая котельные, работают в штатном режиме. 

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