21 Август 2019, 19:45
Непогода привела к трагедии на побережье
Очевидцы сняли произошедшее на камеру, сообщает DEITA.RU.
Когда синоптики объявили очередное штормовое предупреждение и предупредили об опасности непогоды, огромное количество иностранных судов запросило у ФСБ разрешения спрятаться в приморских бухтах.
Однако даже нахождение в территориальных водах РФ не спасло корейские шхуны от трагедии. В Сети появилось видео, на котором несколько деревянных шхун выбросило на берег. Все произошло 21 августа в Славянке. Как утверждает автор ролика, на муниципальном пляже б. Баклан.
Елена Миронова
Источник изображения: dps_vl
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