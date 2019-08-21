Очевидцы сняли произошедшее на камеру, сообщает DEITA.RU.



Когда синоптики объявили очередное штормовое предупреждение и предупредили об опасности непогоды, огромное количество иностранных судов запросило у ФСБ разрешения спрятаться в приморских бухтах.

Однако даже нахождение в территориальных водах РФ не спасло корейские шхуны от трагедии. В Сети появилось видео, на котором несколько деревянных шхун выбросило на берег. Все произошло 21 августа в Славянке. Как утверждает автор ролика, на муниципальном пляже б. Баклан.

Елена Миронова