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6 Декабрь 2019, 18:15

«Непотопляемый» Лавров может уйти на покой

Лавров

Песков получит крупную должность - источник

«Вечный» министр иностранных дел России Сергей Лавров может покинуть свой пост при новом премьере Михаиле Мишустине, сообщает DEITA.RU.

По информации одного из анонимных кремлевских ТГ-источников, перетрубации в российской политической вертикали заставят Сергея Лаврова отойти от дел.

Сообщается, что Лавров уже давно намекал на отставку - сказывается возраст, усталость и колоссальный объем работы.

69-летний Лавров занимает пост главы МИДа с 2004 года. В 2008, 2012 и 2018 году после выборов президента России Сергей Лавров трижды был переназначен на должность министра. Работа политика полностью устраивала президента Путина, поэтому Сергей Лавров - один из самых рейтинговых отечественных министров.

Однако «лихое» время, ознаменовавшееся витками противостояния с Соединенными Штатами, украинским вопросом и т.д. не давало министру уйти на покой, да и верховный главнокомандующий всерьез рассчитывал на профессионализм Лаврова.

Кремлевский источник сообщает, что место Сергея Лаврова может занять дипломат по образованию, нынешний пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков с 1989 года работал в системе МИД СССР, а затем России. До 2000 года Песков работал в российском посольстве в Турции, был его первым секретарем.

Прорыв случился в 1999 году, когда Пескова заметил Борис Ельцин и пригласил его участвовать в телетрансляциях в качестве переводчика.

С 2000 года Песков стал работать при новом президенте Владимире Путине. Он возглавлял пресс-службу и отдел по работе со СМИ аппарата президента.

До 2008 года Дмитрий Песков был главным переводчиком во время международных саммитов, а вскоре после получил назначение на новую должность - пресс-секретаря президента РФ.

Источники сообщают, что сценарий смены Лаврова на Пескова нынче - один из самых реальных.

Напомним, 15 января после обращения президента Путина к федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев и правительство в полном составе ушли в отставку. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин. В ближайшее время будет сформирован новый состав правительства России.

Василий Кучин

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