Неправильная замена резины может угрожать здоровью водителя

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Несмотря на просьбы ГИБДД и «собратьев» по дорожному движению, не все водители переобулись в «зимнее», сообщает DEITA.RU. Эксперты выделили основные ошибки при смене резины.

Одна из первых ошибок - неправильное хранение резины. Хранить шины рекомендуется в сухом проветриваемом помещении, однако многие автолюбители предпочитают хранить шины на балконе или в подвале, как отмечает портал «За рулём». Это чревато появлением новообразований на шинах, которые впоследствии могут послужить сослужить плохую службу на дороге. Использование слишком старых шин также может быть небезопасно для вождения. В среднем срок эксплуатации шин с момента изготовления не превышает 5 лет.

Диски неправильной формы мы могут утомить водителя процедурой подкачивания колес, так как кривизна дисков может вызвать дисбаланс, что создаёт лишнюю нагрузку.

Установить зимнюю резину по незнанию можно неправильно. Производители указывают внутренние и внешние части шины, это делается для наилучшего сцепления с дорожным покрытием. Неправильная установка может значительно уменьшить срок эксплуатации недешёвых комплектующих.

Несомненно, многие автолюбители знают о важности правильного затягивания болтов. Не следует как слабо, так и чересчур сильно на затягивать болты.

Кроме того, для эффективного использования зимней резины важна регулярная балансировка, правильное давление (не всегда значение бар равно двум), а также выбор ответственных работников шиномонтажа.

Софья Корф

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