Неправомерный штраф с камер легко оспорить
Несправедливые штрафы с камер лучше не оплачивать, махнув рукой, а обжаловать, сообщает DEITA.RU.
Камера нарушение ПДД только фиксирует, а постановление выносит сотрудник, который должен разобраться в ситуации. Иначе это становится халатностью.
Поданная вами жалоба может улучшить качество работы правоохранительных органов, и в будущем подобных штрафов станет меньше. В вашем распоряжении 10 суток, чтобы подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или АМПП.
Объясните ситуацию, вынужденный характер ваших действий и обстоятельства. Приложите к документу копию постановления и съемку на видеорегистратор, если есть – доказательство.
Возможно, вас вызовут в ГИБДД для уточнения деталей, но, как правило, постановление о штрафе просто отменяется, если оно было неправомерным.
Анастасия Туркова