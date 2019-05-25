Несправедливые штрафы с камер лучше не оплачивать, махнув рукой, а обжаловать, сообщает DEITA.RU.

Камера нарушение ПДД только фиксирует, а постановление выносит сотрудник, который должен разобраться в ситуации. Иначе это становится халатностью.

Поданная вами жалоба может улучшить качество работы правоохранительных органов, и в будущем подобных штрафов станет меньше. В вашем распоряжении 10 суток, чтобы подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или АМПП.

Объясните ситуацию, вынужденный характер ваших действий и обстоятельства. Приложите к документу копию постановления и съемку на видеорегистратор, если есть – доказательство.

Возможно, вас вызовут в ГИБДД для уточнения деталей, но, как правило, постановление о штрафе просто отменяется, если оно было неправомерным.

Анастасия Туркова