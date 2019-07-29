Через год все бюджетники полностью перейдут на банковские карты с платежной системой «МИР», сообщает DEITA.RU. Данные карты выпускают многие банки, которые закладывают в договоры все возможные «выгодные» условия, для владельцев карт. Агентство собрало самые популярные «подводные камни», которые ждут владельцев.

Для начала некоторым клиентам банк может подключить услугу овердрафта – выдача кредита, если на карте закончились средства. Обычно ставка по такому займу составляет средний ежегодный процент.

До 90 рублей будет стоить смс-информирование, которое советуют подключать все банки для безопасности клиента. Однако подобными номерами при смс-рассылке пользуются мошенники.

Всевозможные варианты страховок могут быть прописаны в договоре между банком и клиентом. Чтобы их не подключить необходимо, внимательно читать договор. Помимо одной карты, сотрудники могут предложить и кредитную карту, на которую могут быть подключены платные услуги, которые впоследствии влетят в копеечку.

Однако главной целью мошенников в переходный период могут стать пенсионеры. Не все из них еще перешли на платежную систему «МИР», поэтому им звонят мошенники, которые говорят, что карта заблокирована, в связи с переходом на «МИР» и в итоге просят назвать данные старой карты, что нельзя делать в любом случае.

Иван Юрьев