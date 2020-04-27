Неприятные друзья жены избили мужчину и отобрали деньги

Жителя поселка на Камчатке избили два друга его супруги, а знакомый потерпевшего, пользуясь случаем отобрал у мужчины 15 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.



Как сообщается на сайте полиции, мужчина находился у себя дома, когда в вечернее время к нему пришло двое незнакомы граждан. Они представились друзьями его супруги, которая пожаловалась им на то, что уж е избивает.

«Разговор «по-мужски» закончился избиением хозяина квартиры», - сообщается на сайте ведомства.

Во время избиения гражданина, к нему в квартиру пришел его знакомый. Мужчина узнав причину конфликта заявил, что хозяин квартиры должен заплатить 15 тысяч рублей или его продолжат избивать уже втроем.

«Испугавшись, что его продолжат избивать, пострадавший отдал вымогателю требуемую сумму», - добавили в полиции.

В итоге потерпевший обратился в полицию, там в отношении вымогателя возбудили уголовное дело, в отношении других участников конфликта проводится проверка.