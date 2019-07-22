Владельцы банковской карты зачастую сталкиваются с различными трудностями, которые не знают, как их решить. DEITA.RU сообщает, что нужно делать в той или иной ситуации.

Списание суммы, в два раза превышающей заявленную, случается, несмотря даже на модернизацию банковских технологий. Чтобы вернуть половину суммы, достаточно обратиться в call-центр и оспорить повторное списание. Деньги вернутся в течение нескольких дней.

Сегодня существует множество причин для блокировки карты, в том числе ежемесячные переводы одной и той же суммы денег на счет клиента банка. Чтобы разблокировать карту и выяснить причины блокировки, нужно писать заявление в банк, в котором подтверждаете необходимыми документами, что ничего не нарушали.

Банковская карта перестала работать. Срок службы карты чаще всего составляет от трех до пяти лет. На ней указан месяц, когда приходит время замены, однако за некоторое время до этого срока карта может начать глючить. Выход только один — дождаться перевыпуска, а до этого времени использовать альтернативные методы оплаты.

Екатерина Брязгунова