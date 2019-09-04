Жительница приморского города Уссурийска предупреждает россиян об опасности, которую несут в себе звонки от якобы службы безопасности Сбербанка, сообщает DEITA.RU. Свою историю девушка рассказала в паблике revizzorro_uss.

«Сижу на маникюре, и звонок от этой как бы службы. Хорошо поставленным голосом сначала девушка-оператор, а потом и молодой человек пытались минут 20 внушить мне, что произошел взлом моей карты. В связи с этим им нужно меня идентифицировать. Кроме того, они требовали, чтобы я назвала им код из смс, которое они прислали и «информацию на моей карте», — рассказывает гражданка. — Они все так профессионально говорили, что я даже поверила сначала. Потом успокоилась и поняла, что это развод. Особенно, когда речь дошла до трех цифр на обороте карты», — продолжает она.

Также девушка добавила: мошенники смутили тем, что знали ее фамилию, имя и отчество, дату рождения и даже домашний адрес. Тут же она задается вопросом, откуда они могли узнать все. Ответ прост и очевиден — на просторах интернета.

Например, Федеральная нотариальная палата теперь публикует все личные данные собственных залогодателей. После нажатия буквально трех кнопок у любого человека сразу появляются данные на тех, кто однажды взять автомобиль в кредит. Кроме того, регулярно фиксируется слив личных данных из различных, в том числе кредитных, организаций.

В свою очередь Сбербанк напоминает, что в случае если сотрудники Сбербанка и звонят клиентам, они никогда не запрашивают личные данные клиентов и тем более данные банковским карт. Они напоминают, что код из смс — это конфиденциальная информация, которую запрещено говорить даже сотрудникам банка.

Екатерина Брязгунова