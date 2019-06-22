Автомобильные воры «разули» машину жителя дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. Об этом корреспонденту агентства рассказал автолюбитель.

По его словам, утром ему пришлось обращаться в полицию по факту кражи его имущества. Мужчина заявил, что ночью неизвестные злоумышленники сняли колеса с его машины, припаркованной в Ленинском районе.

Как поведал пострадавший, накануне он припарковал свое авто марки Honda в своем дворе и ушел домой. Только выйдя на следующий день на работу, он обнаружил, что воры поставили машину на кирпичи и похитили четыре колеса с дорогой новой резиной.

Автомобилист сообщил о краже в полицию и попросил зафиксировать произошедшее, а также найти подозреваемых. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к поискам похитивших колеса злоумышленников. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов