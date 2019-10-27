Неприятный сюрприз приготовили власти охотникам

Начиная с 27 октября за незаконную добычу особенно важных представителей флоры и фауны, внесенных в Красную книгу, усилят ответственность, сообщает DEITA.RU.

Все преступления, совершенные в рамках уголовной статьи 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России», теперь будут квалифицировать, как преступления средней тяжести.

Как пишет «Парламентская газета», если раньше за преступления подобного рода приходилось принудительно трудиться или отбывать наказание в колонии три года, то теперь четыре. Эта мера коснется тех, кто незаконно добывал, содержал, хранил или даже продавал ценных диких животные или такие же растения.

Стоит отметить, что, если продажу или другие действия осуществлять через интернет или применяя свое служебное положение, срок заключения автоматически увеличивается до семи лет.

Екатерина Брязгунова