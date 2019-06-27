Упавший со стены дома кусок цемента повредил машину жителя дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. Неприятную историю прислал потерпевший на ватсап редакции.

Работающий водителем в одной из торговых компаний горожанин обратился в полицию с сообщением о повреждении своего автомобиля. Мужчина обнаружил на крыше машины кусок цемента, отвалившийся от жилого дома.

По словам 39-летнего автолюбителя, утром он припарковал машину марки Mazda возле одного из домов в Ленинском районе и на несколько часов отлучился по делам. Когда он вернулся, то обнаружил на крыше и капоте авто кусок цемента и облицовки, которые упали со стены.

Мужчина сообщил о случившемся в полицию и попросил зафиксировать повреждения, так как затем он планирует возместить причиненный ущерб со страховой компании, а также работников, сделавших некачественный косметический ремонт дома. Автовладелец также добавил, что приобрел машину всего три месяца назад, а теперь он будет вынужден снова тратить свои деньги на кузовной ремонт.

Добавим, что во Владивостоке это не единичный случай. Так, в конце мая в результате тайфуна около десяти автомобилей были повреждены в результате сразу двух подпорных стен. Возле дома номер 11 по улице Ладыгина подпорная стена уничтожила сразу пять автомобилей. И речь идет не о повреждениях машин, а именно об уничтожении транспортных средств. Кроме того, неоднократно проходила информация, когда с крыши во время ремонтных работ на авто падали различные строительные материалы. В подобных случаях эксперты рекомендуют искать ответственных и взыскивать с них материальных и моральных ущерб.

Игорь Бегунов