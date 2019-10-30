Непропуск пешехода: что ответить ГИБДД

Правила дорожного движения четко обозначают, когда за проезд по «зебре» нельзя получить штраф, сообщает DEITA.RU.

С повышением штрафов за непропуск пешеходов многие водители стоят, пока люди до конца не перейдут дорогу. Ведь есть риск нарваться на штраф от ГИБДД.

На самом деле, ждать, пока человек перейдет все полосы, не нужно. В ПДД четко описано, что значит уступить дорогу: не заставлять пешехода менять скорость движения или направление. Другими словами, если мио вашей машины прошли, можете спокойно ехать.

Однако инспекторы часто ловят таких водителей и пытаются выписать штраф. Не соглашайтесь – мотивируйте гаишника статьей 12.18 КоАП и статьей 14.1 ПДД.

Елена Миронова