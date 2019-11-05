Непутевых бизнесменов разденут до нитки

В Госдуме планируют принять закон о принудительном списании долгов с нерадивых работодателей, сообщает DEITA.RU.



Уже 7 ноября депутаты приступят к его рассмотрению. Согласно фабуле закона, государственные инспекторы по труду будут вправе списывать деньги со счетов работодателя в обязательном порядке.

«Работникам, не получившим законных денег, даже не надо будет обращаться в суд. Достаточно получить исполнительный документ от инспектора» - рассказал член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Далее, если деньги так и не поступают, инспектор передает данные приставам, и те списывают деньги без предупреждения.

Сумма компенсации зависит от нескольких факторов. Так, учитывается срок задержки с того дня, когда деньги должны были поступить.

Кроме того, компенсация считается по факту суммы - сколку денег человек должен получать на этой работе. Важную роль в расчете играет решение - возможно работодателя признать банкротом или нет.Составит заявление можно как лично от себя, так и от всего коллектива.

Стоит напомнить, что помимо просроченной зарплаты работник вправе рассчитывать и на моральную компенсацию. Ее сумма рассчитывается индивидуально. Если руководство компании нарушает договор, то работник должен обратиться в комиссию по трудовым спорам, состоящую равно как из представителей работодателя, так и сотрудников организации.

Бывают случаи, что госинспекция по труду отказывает в положительном для работника решении. Тогда есть смысл обратиться в прокуратуру. Заявления принимаются по строго установленной форме. Кроме того, работник может сам «похоронить» компанию, если чаша терпения переполнена.

Для этого надо будет обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве работодателя. Зачастую людям не оставляют иного выбора, кроме как подобные активные действия по защите свих интересов.

Если закон будет принят, то уже в ближайшее время недобросовестным работодателям стоит опасаться за свои счета. Приставы вправе списать деньги с абсолютно любого «загашника», который имеет бизнесмен-обманщик.

Василий Кучин