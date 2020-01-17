Неравнодушные приморцы спасают пару лебедей

За состоянием пары лебедей, которые на зиму остались в Приморье, следят неравнодушные граждане, сообщает DEITA.RU. Спасти их пока нельзя – чиновники не дали разрешения.

В пятницу, 17 января, в редакцию DEITA.RU прислали видео, на котором видно, что неизвестный мужчина ходит по реке Речица, где недавно была обнаружен пара лебедей. По кадрам видно, что мужчина проделывает колею во льдах в сторону белых птиц.

Как оказалось это делалось для того, чтобы покормить птиц, об этом рассказала неравнодушная жительница Приморья. По ее словам, она приехала на место, чтобы покормить птиц и посмотреть в каких условиях сейчас проживают птицы.

«Ночью температура воздуха опускалась до -25 градусов, акватория с каждым днем сковывается льдом. Сейчас птицы ночуют в камышах, а днем ходят по льду рядом с рыбаками, подкармливающими их. Также днем они летают около места своего обитания», - рассказала Маргарита.

В настоящее время спасти белых птиц никто не может, пока не будет получено разрешение от краевых властей, иначе это посчитают за преступление. О готовности спасти лебедей ранее уже высказывались сотрудники Приморского сафари-парка. Письма, где описана проблема с лебедями уже были направлены в соответствующие ведомства

В свою очередь директор Приморского Сафари-парка заявил, что на видео, которое прислали в редакцию ходит не сотрудник Приморского Сафари-парка.

«Наш [сотрудник] не может ходить, иначе он будет сразу же уволен, если он там что-то делает», - заявил Дмитрий Мезенцев.

Иван Крышан