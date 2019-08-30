Источник изображения: дпс контроль 125
В Приморском крае местные жители спасли пожилого человека, который вынужден был ночевать в машине из-за невозможности доехать до дома, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Dpskontrol_125rus.
Тридцатого августа в селе Береговое, на Песчаном, неравнодушные люди выручили пенсионера. Из-за затопления дороги пожилой человек не мог проехать домой на своем легковом авто.
В Сети появилось видео с места событий. Пользователи не остались равнодушными.
«Господи, аж в груди защемило. Молодцы, что спасли!», «Спасибо за вашу человечность», - пишут люди в комментариях.
Анастасия Туркова
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