В Приморском крае местные жители спасли пожилого человека, который вынужден был ночевать в машине из-за невозможности доехать до дома, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Dpskontrol_125rus.

Тридцатого августа в селе Береговое, на Песчаном, неравнодушные люди выручили пенсионера. Из-за затопления дороги пожилой человек не мог проехать домой на своем легковом авто.

В Сети появилось видео с места событий. Пользователи не остались равнодушными.

«Господи, аж в груди защемило. Молодцы, что спасли!», «Спасибо за вашу человечность», - пишут люди в комментариях.

Анастасия Туркова











