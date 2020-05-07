Неравнодушный «спасатель» едва не угробил щенка ларги на Сахалине

Сердобольные граждане, которые встречают диких животных в сложной, как им кажется, ситуации, часто вредят найденышам, сообщает ИА DEITA.RU.



Очередное видео изначальное неудачного «спасения» появилось недавно в соцсетях Сахалина. Увиденного на берегу детеныша ларги хватают руками, суют ему в морду сапог, громко говорят и все это в сопровождении сигаретного дыма, пишет ИА Sakh.com.

«Естественно, что на людей он огрызается, это нормальная его реакция. И видно, что огрызается из последних сил. Если бы животное было сильное, оно бы просто само убежало в море. Последствия сейчас какие. Во-первых, животному совали сапоги в лицо, оно сильно стрессировано. Если они его в море закинули, шансы на выживание у него сведены к нулю», – констатировал специалист приморского реабилитационного центра мормлеков «Тюлень».

Специалисты отмечают, что любое найденное животное в принципе не нужно трогать. Если видно, что ему плохо, стоит вызвать профессионалов или хотя бы обратиться в ЕДДС по номеру 112.



