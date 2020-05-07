telegr wh call

Новости

Агрессивная змея встретила москвичей на кухне

7 Май 2020, 03:15

Долг россиян за услуги ЖКХ превысил 1,3 трлн рублей

7 Май 2020, 02:45

Неравнодушный «спасатель» едва не угробил щенка ларги на Сахалине

7 Май 2020, 02:15

Министерство природы установит, где смогут охотиться спортсмены и любители

7 Май 2020, 01:15

Петарды хотят разрешить не всегда и не везде

7 Май 2020, 00:15

Путин сказал, когда завершится карантин

6 Май 2020, 23:55

Три этапа: озвучены сценарии выхода России из карантина

6 Май 2020, 23:37

«Надо владеть ситуацией»: министр получил нагоняй от Путина

6 Май 2020, 23:20

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Неравнодушный «спасатель» едва не угробил щенка ларги на Сахалине

морские обитатели, море, ларга

Без специальных знаний очень просто навредить

Сердобольные граждане, которые встречают диких животных в сложной, как им кажется, ситуации, часто вредят найденышам, сообщает ИА DEITA.RU.

Очередное видео изначальное неудачного «спасения» появилось недавно в соцсетях Сахалина. Увиденного на берегу детеныша ларги хватают руками, суют ему в морду сапог, громко говорят и все это в сопровождении сигаретного дыма, пишет ИА Sakh.com.

«Естественно, что на людей он огрызается, это нормальная его реакция. И видно, что огрызается из последних сил. Если бы животное было сильное, оно бы просто само убежало в море. Последствия сейчас какие. Во-первых, животному совали сапоги в лицо, оно сильно стрессировано. Если они его в море закинули, шансы на выживание у него сведены к нулю», – констатировал специалист приморского реабилитационного центра мормлеков «Тюлень».

Специалисты отмечают, что любое найденное животное в принципе не нужно трогать. Если видно, что ему плохо, стоит вызвать профессионалов или хотя бы обратиться в ЕДДС по номеру 112.


1
Источник изображения: скриншот instagram

Читайте также:

Восемь ларг в окрестностях Большого Камня заметили рыбаки

Бельки радуются весеннему снегу в Приморье

Ларги на льдине очаровали жителя Приморья

Елена Кот

Популярное

Только по пропускам: Находку закрывают на карантин

Таких россиян могут перестать выпускать за границу

Сидеть дома: пляжи, гостиницы и кафе у моря закрывают в Приморье

Врач рассказал об опасности тканевых масок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...