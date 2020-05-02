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Нерпы и тюлени породнятся с фонтанами Петербурга

нерпа Малышка Ксения

Водоканал в Петербурге, кроме капитального ремонта фонтанов проведет среди горожан конкурс на их название. После чего нерпят и тюленят из «Фонда друзей балтийской нерпы» назовут в честь этих самых фонтанов, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», жители Петербурга смогут проголосовать и выбрать наименования для трех безымянных фонтанов или предложить свой вариант. После этого в честь обретенных народных названий фонтанов, которые выберут горожане, будут названы четыре питомца «Фонда друзей балтийской нерпы», что находится на территории Водоканала.

Отмечается, что трем питомцам дадут имена в честь выбранных названий, а одного в честь фонтана в парке Победы.

«Уже сложилась традиция давать каждый сезон имена всем пациентам, которые успешно прошли реабилитацию», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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