Новости
«Черную десятку» регионов назвал оперштаб
2 Май 2020, 02:23
Коронакризис сделал беднее российских миллиардеров
2 Май 2020, 01:17
Нерпы и тюлени породнятся с фонтанами Петербурга
2 Май 2020, 00:14
Российские капиталисты хотят отобрать Первомай
1 Май 2020, 23:09
Медведев заговорил о новом Трудовом кодексе
1 Май 2020, 22:00
Ограничения по карантину могут ужесточить после 11 мая: Роспотребнадзор
1 Май 2020, 21:05
Дмитрий Медведев: «Мы скоро увидимся»
1 Май 2020, 20:08
Еще одна смерть: новый летальный случай от коронавируса в Приморье
1 Май 2020, 20:01
Нерпы и тюлени породнятся с фонтанами Петербурга
Водоканал в Петербурге, кроме капитального ремонта фонтанов проведет среди горожан конкурс на их название. После чего нерпят и тюленят из «Фонда друзей балтийской нерпы» назовут в честь этих самых фонтанов, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», жители Петербурга смогут проголосовать и выбрать наименования для трех безымянных фонтанов или предложить свой вариант. После этого в честь обретенных народных названий фонтанов, которые выберут горожане, будут названы четыре питомца «Фонда друзей балтийской нерпы», что находится на территории Водоканала.
Отмечается, что трем питомцам дадут имена в честь выбранных названий, а одного в честь фонтана в парке Победы.
«Уже сложилась традиция давать каждый сезон имена всем пациентам, которые успешно прошли реабилитацию», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».