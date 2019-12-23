Нештрафуемый порог скорости понизят в России

Вопрос понижения нештрафуемого порога скорости на российских дорогах превратился в своеобразный спор в властных структурах, сообщает DEITA.RU.

Так, премьер-министр Максим Акимов заявил о том, что ожидаемый порог все же понизят – с нынешних 20 км/час до 10 км/час.

От отметил, что это будет «точно сделано», потому что ни с законодательной, ни с технической точки зрения для такого новшества нет никаких преград. Кроме того, ряд профильных ведомств уже поддержал такое решение.

Акимов отметил, что новелла позволит избегать ситуаций, когда водители сами по себе прибавляют к допустимой скорости на знаке еще плюс 20 км/час.

Однако, позже премьер-министр Дмитрий Медведев выступил против снижения этого порога. Отмечается, что премьер выразил сильные сомнения в целесообразности и необходимости таких новшеств. Кроме того, глава Кабмина подчеркнул, что в ближайшем времени не стоит ожидать принятия такого рода решений.

Напомним, что подобные разговоры ведутся уже несколько месяцев, но, судя по всему, пока что находятся на стадии обсуждений и проектов.

Кстати, DEITA.RU. уже выкладывала материалы, в которых говорится о том, что Медведев поддерживает российских автомобилистов, и благодаря нему вопрос по-прежнему не получил своего практического развития.

Александра Маслова