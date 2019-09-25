Нештрафуемый порог в 20 км/ч отменяет ГИБДД

Новые поправки рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.



ГИБДД намерена внести изменения в КоАП в начале 2020 года. Как пишет «Фонтанка», одно из важных изменений, которые готовит ведомство, – отмена бесплатного «коридора» превышения в 20 км/ч.

Заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузьмин заявил, что идею поддерживает МВД. Если все поправки примут, то скоро бесплатно можно будет превышать только на 10 км/ч вместо привычных 20.

Также поправки в КоАП предполагают введение нового штрафа. 5 тысяч рублей хотят брать за опасное вождение.

Елена Миронова