Нештрафуемый порог в 20 км/ч отменяет ГИБДД

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Новые поправки рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.

ГИБДД намерена внести изменения в КоАП в начале 2020 года. Как пишет «Фонтанка», одно из важных изменений, которые готовит ведомство, – отмена бесплатного «коридора» превышения в 20 км/ч.

Заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузьмин заявил, что идею поддерживает МВД. Если все поправки примут, то скоро бесплатно можно будет превышать только на 10 км/ч вместо привычных 20.

Также поправки в КоАП предполагают введение нового штрафа. 5 тысяч рублей хотят брать за опасное вождение.

Елена Миронова

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