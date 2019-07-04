4 Июль 2019, 18:45
"Неси ещё патроны, Петька!": Роскомнадзор прокомментировал сбои в Facebook
Источник изображения: Pixabay
Картинка с шуткой опубликована на официальной странице
ведомства, сообщает DEITA.RU.
Роскомнадзор жестко подшутил над Facebook из-за прошедших массовых сбоях в работе соцсети, а также принадлежащих ей WhatsApp и Instagram.
Картинка и шутка размещены на официальной страничке Роскомнадзора в Twitter.
«Неси ещё патроны, Петька!», – так ведомство прокомментировало свою причастность к массовым сбоям.
Елена Миронова
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