Картинка с шуткой опубликована на официальной странице ведомства, сообщает DEITA.RU.



Роскомнадзор жестко подшутил над Facebook из-за прошедших массовых сбоях в работе соцсети, а также принадлежащих ей WhatsApp и Instagram.

Картинка и шутка размещены на официальной страничке Роскомнадзора в Twitter.

«Неси ещё патроны, Петька!», – так ведомство прокомментировало свою причастность к массовым сбоям.





Елена Миронова